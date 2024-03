L'Agence spatiale européenne honore Neuchâtel

L’Agence spatiale européenne (ESA) a offert à la Ville de Neuchâtel deux répliques d’horloges atomiques. Pour les mettre en valeur, une salle des horloges a été inaugurée mardi à l'Hôtel-de-Ville en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.

'Les compétences de la Suisse dans les horloges atomiques, qui équipent les satellites, sont reconnues et vont d'ailleurs continuer d'équiper la prochaine génération de satellites. Neuchâtel est le point focal de cette collaboration future', a déclaré Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Francisco-Javier Benedicto Ruiz, directeur de la navigation à l’ESA a renchéri. 'Les meilleures horloges atomiques au monde, celles qui donnent la meilleure précision' se fabriquent ici.' Neuchâtel est un très bon exemple de collaboration académique et industrielle depuis des décennies. Cela permet de fabriquer un produit qui peut être mis dans un satellite et qui opérera pendant 12 ans sans que l'on doive le toucher'.

Le conseiller d'Etat Alain Ribaux, en charge de l'économie, a salué le 'geste généreux' de l'ESA. Il a rappelé l'interdépendance entre la Suisse et l'Union européenne, en matière de programmes de recherche et la nécessité de les intégrer ou de les réintégrer.

Afin de valoriser ce cadeau, la Ville de Neuchâtel a décidé de rassembler ses trésors horlogers dans la salle des pas perdus du Conseil général et de la renommer, salle des horloges. 'Cela témoigne de 250 ans d'innovation horlogère et technologique', a déclaré le président du Conseil communal, Mauro Moruzzi.

Plaques explicatives

La salle des pas perdus abritait déjà de longue date l'horloge-mère de Matthias Hipp, datant du 19e siècle et plus récemment l'horloge Isospring, invention de l'Instant Lab de l'EPFL, prêtée à la Ville. L'horloge Houriet, qui date de 1804 et qui se trouvait dans une autre salle, rejoint la collection exposée dans ce nouvel espace.

La cinquième horloge de cet endroit se trouve au-dessus de la porte du Conseil général. Datant du 18e siècle, c’est le double cadran réalisé par Samuel Roy & fils. Chacune des horloges exposées est désormais accompagnée d’une plaque explicative, avec un code QR renvoyant à un contenu plus détaillé. Des visites guidées ont lieu samedi de 10h à midi.

