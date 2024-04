L'Association des banquiers critique un rapport qui « frôle l'excès »

L'Association suisse des banquiers (ASB) a fortement critiqué les mesures proposées par le Conseil fédéral pour mieux juguler les risques liés aux banques d'importance systémique. L'organisation estime notamment que le vaste train de mesures de Berne 'frôle l'excès'.

Ces propositions, présentées par le gouvernement fédéral dans son rapport sur la stabilité des banques, risquent 'de déclencher une déferlante réglementaire', a jugé l'association mercredi dans un communiqué.

Cette dernière demande notamment à ce que les mesures soient coordonnées au niveau international, l'objectif prioritaire étant de 'préserver la compétitivité de la place financière suisse'.

'La proposition du Conseil fédéral va dans la bonne direction en ce qui concerne notamment l'approvisionnement en liquidités et les responsabilités', a souligné le président de l'ASB, Marcel Rohner. 'Mais en multipliant les mesures, le rapport se disperse. Nous demandons une réglementation ciblée et modérée, qui tienne dûment compte de la taille, de la complexité, de l'importance systémique et du modèle d'affaires des banques', a-t-il avancé.

Les banques suisses définies par le régulateur comme étant d'importance systémique - dont la faillite provoquerait un effondrement du secteur bancaire - sont restées prudentes. Interrogées par l'agence AWP, UBS et Postfinance n'ont pas souhaité commenter le rapport.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a quant à elle indiqué qu'elle allait étudier en détail le document de près de 350 pages.

/ATS