L'Etat de Genève a déplacé des services au PAV

L'Etat de Genève a déplacé 650 collaborateurs de trois départements à la Pointe Nord du secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV). Sa caisse de pension avait acheté le site historique de l'entreprise Firmenich en 2017.

Trois offices sont ainsi regroupés: l'Office cantonal des bâtiments (OCBA), rattaché au Département du territoire, le Service de protection de l'adulte, qui dépend du Département de cohésion sociale (DCS), et une partie de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du Département de l'instruction publique (DIP), a détaillé mardi lors de l'inauguration le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, en charge du DCS.

Ce regroupement vise à encourager la transversalité et à favoriser la collaboration. L'aménagement des locaux, avec des espaces de co-travail et pour le bureau intelligent, reflète l'évolution vers plus de flexibilité des modes de travail, a poursuivi le magistrat.

