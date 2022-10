L'UDC et le PLR lancent leur campagne pour les élections de 2023

Un an exactement avant les élections fédérales de 2023, l'UDC et le PLR lancent samedi la campagne électorale à l'occasion de leurs assemblées des délégués. Les représentants des Verts et des Vert'libéraux tiennent également leurs assises.

Le 22 octobre 2023, la Suisse renouvellera aux urnes son Parlement. Les libéraux-radicaux organisent à Berthoud (BE) la 'Journée du PLR' afin de marquer le lancement de la campagne électorale. Outre les membres PLR actuels du Conseil fédéral Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, l'ancien conseiller fédéral Kaspar Villiger participe également à la rencontre.

Le parti abordera notamment le thème des retraites et le système fiscal. A l'ordre du jour de l'UDC, des Verts et des Vert'libéraux figurent la politique climatique et l'énergie.

A Reussbühl (LU), l'UDC veut poser les jalons pour empêcher 'un nouveau virage à gauche' dans un an. La 'politique de la gauche rose-verte menée à Berne' a plongé la Suisse dans une grave crise, écrit le parti dans son invitation aux délégués. L'UDC parle d''idéologie aveugle' et de 'folie climatique' à propos de la politique environnementale.

Officiellement, la succession du conseiller fédéral Ueli Maurer, que le parti est en train de préparer, ne sera pas abordée. Mais le démissionnaire s'adressera à l'UDC dans un discours, probablement pour la dernière fois dans son rôle de conseiller fédéral.

Les Verts se réunissent eux à Winterthour. Ils entendent adopter une résolution qui demande que le marché du travail soit ouvert à davantage de personnes. Les délégués débattront aussi d'une résolution pour une mobilité plus durable.

Les Vert'libéraux ont eux opté pour une assemblée virtuelle. La politique énergétique et environnementale constitue le point fort de la rencontre. Il s'agit de la 50e assemblée des délégués du parti.

