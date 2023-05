L'UE veut « réajuster » sa position face à la Chine

L'Union européenne a décidé vendredi de 'réajuster' sa position vis-à-vis de la Chine. Cela afin de réduire sa dépendance économique et pousser Pékin à adopter une ligne plus dure avec Moscou sur l'Ukraine.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont approuvé les grandes lignes de cette stratégie, présentée par Josep Borrell au cours d'une réunion informelle vendredi à Stockholm.

Elle sera suivie samedi par une réunion avec les partenaires de la 'zone indo-pacifique', un forum créée en 2021, mais dont sont absents deux acteurs, la Chine et Taïwan.

'Base de travail très solide'

Le document exposant la nouvelle stratégie 'a été considéré comme une base de travail très solide. Les remarques des ministres vont être prises en compte pour finaliser la proposition qui sera soumise aux dirigeants européens lors de leur sommet en juin', a annoncé M. Borrell à l'issue de la réunion.

La Chine reste un partenaire, un concurrent et un rival systémique pour l'UE, 'mais avec l'affirmation de sa puissance par Pékin, le troisième volet du triptyque a pris le dessus', a souligné un participant.

'Le document a été approuvé par tout le monde', a confirmé à l'AFP un ministre. 'Il nous convient parfaitement', a reconnu la ministre française Catherine Colonna. Il sera complété par la stratégie de sécurité économique annoncée par la Commission européenne pour le 21 juin.

'Mettre un terme à la cacophonie'

Avec la montée des tensions autour de Taïwan, les divergences de ligne au sein des 27 sont apparues au grand jour ces dernières semaines, poussant l'Europe à accorder ses violons dans sa relation compliquée mais incontournable avec le géant asiatique.

'La Chine a beaucoup changé. La montée du nationalisme et de l'idéologie, le durcissement de la concurrence entre les États-Unis et la Chine, qui affecte tous les domaines politiques, et le fait que la Chine est en train de se transformer imposent de définir une stratégie cohérente', souligne la lettre dont l'AFP a pris connaissance.

'Si nous voulons être pertinents face à l'émergence de la Chine en tant que grande puissance, les États membres de l'UE doivent être plus unis et agir conformément à une politique commune', y insiste Josep Borrell, qui avait récemment déjà appelé à 'mettre un terme à la cacophonie'.

Ukraine

L'un des contentieux les plus vifs avec Pékin est celui lié à l'ambiguïté de la position chinoise sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pékin n'a pas condamné Moscou et certaines de ses entreprises aident la Russie en contournant les sanctions européennes.

'Nous ne pouvons pas avoir une relation normale avec la Chine si celle-ci n'utilise pas la forte influence qu'elle a sur la Russie pour mettre fin à cette guerre', a averti Josep Borrell.

Technologies sensibles

Bruxelles a suscité l'ire de Pékin en proposant aux 27 de restreindre les possibilités d'exportations européennes vers huit sociétés chinoises accusées de réexporter vers la Russie des biens avec des composants électroniques et des technologies sensibles comme des semi-conducteurs et des circuits intégrés.

La Chine 'répliquera' si ces mesures sont adoptées, a averti mardi à Berlin le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. 'Aucune décision n'a encore été prise', a précisé Josep Borrell. 'La décision revient aux Etats membres et l'unanimité est nécessaire', a-t-il rappelé.

Josep Borrell a insisté sur la nécessité pour l'UE de rester 'engagée' avec la Chine malgré les divergences et a appelé à 'réduire les dépendances excessives dans certains secteurs stratégiques, car lorsqu'elles sont trop importantes, elles deviennent un risque'.

'Nous devrions trouver un moyen d'être un partenaire et non un client', a affirmé le représentant de la Pologne, le secrétaire d'Etat Pawel Jablonski.

'Rejeter la mentalité de Guerre froide'

La Chine et l'Europe doivent ensemble 'rejeter la mentalité de Guerre froide', a pour sa part affirmé le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang depuis Oslo, dernière étape de sa visite en Europe.

Samedi à Stockholm, les ministres de l'UE et leurs homologues de la région Asie-Pacifique vont 'discuter de la manière de construire des partenariats', a expliqué un haut responsable européen. 'Il n'est pas question de chercher un alignement entre les participants face à la Russie', a-t-il précisé.

/ATS