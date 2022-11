L'UE veut un tribunal spécial pour juger « les crimes russes »

L'UE va travailler à la mise en place d'un tribunal spécial pour juger 'les crimes de la Russie' en Ukraine. Elle souhaite aussi mobiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire le pays, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

'Tout en continuant à soutenir la Cour pénale internationale (CPI, basée à La Haye), nous proposons de mettre en place un tribunal spécial soutenu par l'ONU pour enquêter et poursuivre en justice les crimes d'agression de la Russie' contre l'Ukraine, a-t-elle déclaré mercredi dans une vidéo diffusée sur Twitter.

La création d'un tel tribunal a été réclamée à plusieurs reprises par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 'Nous sommes prêts à commencer à travailler avec la communauté internationale pour obtenir le plus large soutien international possible pour ce tribunal', a expliqué Mme von der Leyen.

Utiliser les fonds gelés

La présidente de la Commission souhaite par ailleurs faire payer Moscou pour les destructions matérielles en Ukraine. 'Avec nos partenaires, nous veillerons à ce que la Russie paie pour les ravages qu'elle a causés, en utilisant les fonds gelés des oligarques et les actifs de sa banque centrale', a-t-elle affirmé.

L'UE a déjà bloqué 300 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale russe et gelé 19 milliards d'euros d'avoirs appartenant à des oligarques russes, a-t-elle rappelé. 'A court terme, nous pourrions créer (...) une structure pour gérer ces fonds et les investir. Nous utiliserons ensuite ces fonds pour l'Ukraine', a précisé Ursula von der Leyen.

'Une fois les sanctions levées, ces fonds devraient être utilisés pour que la Russie paie une indemnisation pour les dommages causés à l'Ukraine. Nous travaillerons à un accord international avec nos partenaires pour rendre cela possible. Et ensemble, nous pouvons trouver des moyens légaux pour y parvenir', a-t-elle affirmé.

'La Russie doit payer pour ses crimes'

Plus de 20'000 civils et plus de 100'000 militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février, a déclaré la cheffe de l'exécutif européen. Les dommages subis par l'Ukraine sont, selon elle, estimés à 600 milliards d'euros. 'La Russie doit payer pour ses crimes horribles', a martelé Ursula von der Leyen.

En septembre, la République tchèque, qui exerce la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, s'était déjà prononcée en faveur de la création d'un tribunal spécial, après la découverte de centaines de corps enterrés près d'Izioum, ville reprise aux Russes dans l'est de l'Ukraine. Les pays baltes avaient également réclamé en septembre la mise en place d'un tel tribunal.

