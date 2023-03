L'actu des start-up: Esmart vise l'Europe et plus loin

Esmart, spin-off de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), cherche à conquérir les pays voisins comme l'Allemagne avec ses systèmes de gestion de l'énergie. La société vaudoise vise même des marchés lointains en Europe de l'Est et au Moyen-Orient.

L'entreprise de 55 salariés, basée en Renens, a développé des capteurs qui peuvent être installés dans les habitations pour mesurer la consommation d'électricité, d'eau courante ou de gaz. Les micro-modules fabriqués par Esmart sont placés derrières les interrupteurs et communiquent sur le réseau électrique existant. L'installation ne nécessite donc pas de câblage spécifique et peut équiper des habitations existantes.

'En 2011, nous avons rencontré Bouygues qui construisait un éco-quartier à Gland avec 450 logements. Le quartier Eikenott avait des besoins d'automatisation et notamment de mesure d'énergie et d'affichage en temps réel pour les habitants', raconte Jérôme Ramelet, responsable des ventes et du marketing de la firme créée en novembre 2011. 'Il s'agit du premier projet que nous avons développé' et qui 'nous a permis de lancer la société', se rappelle-t-il.

Ces trois dernières années, Esmart a doublé son chiffre d'affaires et l'entreprise est rentable depuis 2017. Ses clients sont des caisses de pension, des fonds immobiliers et des entreprises de construction qui veulent installer ces technologies dans leurs bâtiments principalement neufs, mais également existants. L'entreprise compte actuellement 9300 appartements équipés avec sa technologie en Suisse et 700 à l'étranger.

Accent mis sur la Suisse alémanique

'Nous avons débuté notre activité en Suisse romande où 60% de notre parc est installé, mais depuis 2022 la balance a changé avec des installations nouvelles plus nombreuses en Suisse alémanique que dans la partie romande du pays', détaille M. Ramelet auprès de l'agence AWP. Selon ce dernier, Esmart devrait se retrouver cette année à l'équilibre au niveau de la répartition des installations en Suisse, avec respectivement 5000 logements équipés des deux côtés de la Sarine.

'Nous avons plus fortement investi dans la vente en Suisse alémanique avec six commerciaux côté alémanique, contre quatre du côté romand', souligne le responsable. Mais 'la Suisse n'est pas vraiment le marché où nous souhaitons réaliser notre croissance, mais plutôt en Allemagne et aux Benelux, ainsi qu'en Roumanie.' La France n'est, elle, pas dans le viseur d'Esmart, cette dernière estimant que le marché du logement dans l'Hexagone est trop hétérogène.

'Nous avons ouvert une antenne outre-Rhin avec trois vendeurs et une équipe technique. Notre objectif est d'équiper en Allemagne 500 logements dès 2024 et 1000 en 2025', illustre Jérôme Ramelet.

Et ce dernier vise encore plus loin. Après avoir remporté un prix de l'innovation à Dubaï, Esmart a l'opportunité de débuter un projet pilote dans l'Emirat avec le promoteur immobilier local Emaar. 'L'objectif est ensuite de se lancer à Abou Dabi et dans les pays limitrophes tels que l'Arabie saoudite', anticipe le responsable des ventes et du marketing.

