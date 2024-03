L'aéroport de Bâle à nouveau évacué pour des raisons de sécurité

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a à nouveau été évacué samedi pour des raisons de sécurité. Vendredi, les passagers avaient déjà dû quitter le terminal après une alerte à la bombe.

Le terminal était fermé samedi après-midi: 'de plus amples informations suivront', a indiqué la direction de l'aéroport sur son site internet. Les passagers ont été priés de quitter le bâtiment le plus rapidement possible, selon des informations publiées par 20 Minuten.

Environ 300 personnes sont concernées. Un avion en provenance de Belgrade et se dirigeant vers Bâle a été détourné vers un autre aéroport pour y atterrir, toujours selon l'aéroport sur son site.

/ATS