L'approvisionnement énergétique doit être d'intérêt national

Des efforts importants de la politique et de la société sont nécessaires pour assurer l'approvisionnement énergétique de la Suisse. Selon l'Association des entreprises électriques (AES), il faut poser dès maintenant les jalons d'un approvisionnement sûr et durable.

Sans une accélération massive du développement et une augmentation substantielle de l’efficacité, une transformation et une extension ciblées des réseaux et un échange étroit d’énergie avec l’Europe, la Suisse n’atteindra pas ses objectifs énergétiques et climatiques. Telles sont les conclusions de l'étude 'Avenir énergétique 2050' présentée mardi par l'AES.

En collaboration avec l'Empa, l'AES présente quatre scénarios pour atteindre les objectifs. Il s'agit de la première modélisation scientifique simulant l'ensemble du système énergétique de la Suisse jusqu'en 2050, tous secteurs confondus, et prenant également en compte les pays voisins.

Coopération nécessaire avec l'Europe

Pour atteindre la transformation de l'approvisionnement énergétique d'ici 2050, il faut notamment une forte acceptation des nouvelles infrastructures et une étroite coopération avec l'UE.

