L'autoroute du Gothard moins chargée que ces précédents week-ends

Automobilistes circulant vers le sud et ceux roulant vers le nord sont quasi logés à la même enseigne dimanche à la mi-journée au tunnel du Gothard. L'attente tant au portail nord qu'à l'entrée sud est d'environ une heure.

Sur l'A2 au portail nord du Gothard dans le canton d'Uri, la file de véhicules mesurée peu avant midi par le TCS était de 7 km, soit une heure dix d'attente. Dans l'autre sens, au Tessin, elle était longue de 6 km, soit une heure.

Contrairement à la veille et aux précédents dimanches, en juillet, la circulation sur l'A2 a été moins dense en matinée. On ne comptait que 4 km de bouchons à l'entrée nord du tunnel du Gothard à 10h30, alors que samedi le bouchon était déjà de 10 km une heure plus tôt. Dans l'autre sens, il fallait patienter une demi-heure au portail sud, ce qui représente une file de 3 km.

