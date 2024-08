L'avion historique Ju-52 cloué au sol pour toujours à Dübendorf ZH

Fin de partie pour l'avion historique Ju-52: comme pressenti, il ne pourra pas reprendre la voie des airs à cause de coûts trop élevés et de règles de sécurité trop strictes. Il pourra cependant toujours être admiré au musée de l'aviation de Dübendorf (ZH).

Il n'y a pas d'espoir réaliste de voir l'aéronef plus connu sous le nom de 'Tante Ju' reprendre ses vols, a indiqué jeudi sur les ondes de la radio alémanique SRF Christian Gartmann de l'association Ju-Air. Remettre en état de vol l'appareil coûterait plus d'un million de francs et Ju-Air n'a pas cet argent, a-t-il précisé.

De plus, en raison d'exigences de sécurité renforcées, l'avion historique construit en 1939 ne pourrait effectuer des vols qu'avec très peu de passagers. Une entreprise déficitaire qui se traduirait par des chiffres rouges, selon M. Gartmann.

L'annonce du jour ne fait cependant pas l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel serein: en effet, en juillet 2022, M. Gartmann avait déjà fait le constat que les chances de voir 'Tante Ju' reprendre la voie des airs étaient 'très faibles'.

Avion de musée

Il reste cependant une consolation pour les amateurs d'avions historiques: ces derniers pourront admirer et monter à bord de l'appareil au musée de l'aviation de Dübendorf, près de Zurich. La vieille dame, témoin de l'histoire de l'aviation, est d'ailleurs l'une des pièces d'exposition les plus appréciées du musée, selon Christian Gartmann.

Jusqu'à l'accident d'un Ju-52 au Piz Segnas (GR) en août 2018 qui a fait 20 morts, Ju-Air proposait des vols panoramiques à bord de ces avions historiques. Après le drame, l'Office fédéral de l'aviation civile avait alors interdit de vol les deux autres appareils du même type que possède Ju-Air. Et en 2022, la Confédération a renforcé les directives de sécurité relatives aux vols avec des avions historiques.

