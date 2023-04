L'économie chinoise se redresse plus que prévu

L'économie chinoise s'est nettement redressée au premier trimestre. Elle a connu une croissance inattendue de 4,5 % de janvier à mars par rapport à la même période de l'année précédente, a annoncé mardi à Pékin le Bureau des statistiques.

Après la fin de la stratégie zéro Covid au début décembre et la vague d'infection au coronavirus en début d'année, la croissance des trois premiers mois a été nettement plus rapide que celle du dernier trimestre de 2022, où elle n'avait atteint que 2,9 %. Elle est toutefois un peu plus lente que ce que le gouvernement avait prévu, à savoir 'environ 5 %' pour l'année en cours.

Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont confirmé leur reprise en mars (10,6% sur un an). Elles avaient connu quatre mois de contraction fin 2022, avant de rebondir en janvier-février cumulés (3,5%).

Ces dernières semaines, les Chinois retournent dans les restaurants, recommencent à prendre le train ou l'avion, contribuant à relancer les services.

De son côté, la production industrielle s'est affichée le mois dernier en hausse de 3,9% sur un an, contre 2,4% en janvier-février. Quant au taux de chômage, il s'est pour sa part établi à 5,3% en mars contre 5,6% un mois plus tôt.

L'an dernier, le PIB du géant asiatique avait progressé de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et l'un des rythmes les plus faibles depuis quatre décennies.

/ATS