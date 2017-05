L'emploi en légère hausse en Suisse au 1er trimestre

L'emploi a légèrement progressé en Suisse au cours du 1er trimestre 2017. Le nombre de places de travail a augmenté de 0,4% pour s'inscrire à 4,884 millions dans les secteurs secondaire et tertiaire.

En équivalents plein temps, le volume de l'emploi se montait à 3,810 millions, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son baromètre de l'emploi. Au premier trimestre, l'économie dans son ensemble offrait 7200 places vacantes de plus (+13,7%) qu'à la même période de l'année précédente. Le taux de places vacantes s'élevait à 1,2% au total.

Par secteur, l'emploi a diminué de 0,6% dans le secondaire, ce qui correspond à -7000 places. Le recul s'est inscrit tant dans l'industrie manufacturière (-0,7%) que dans la construction (-0,6%). En revanche, le tertiaire a connu une croissance de 0,7% (+27'000) permettant de renverser la tendance.

Au 1er trimestre, les entreprises prévoyant un maintien de leurs effectifs au cours des trois mois suivants représentaient 72,9% de l'emploi total (contre 69% un an plus tôt). Celles s'attendant à une augmentation représentaient 9,4% (8,3% un an auparavant) et celles envisageant une baisse 5,1% (4,9%).

/ATS