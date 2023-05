L'emploi progresse, le manque de personnel qualifié persiste

Mesuré à l'aune du nombre total d'actifs occupés, hors agriculture, l'emploi en Suisse a continué de croître sur les trois premiers mois de l'année.

Le nombre de postes à pouvoir a suivi une courbe ascendante plus marquée encore et les recruteurs font part de difficultés croissantes pour embaucher du personnel qualifié.

Tant les secteurs de l'industrie que des services affichent des progressions de plus de 2% sur un an, pour un total de 5,389 millions d'emplois pourvus ou 4,206 millions d'équivalents plein temps, énumère l'Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi à l'occasion de son pointage périodique.

La région zurichoise affiche le taux de progression le plus marqué avec 3,2%, quand le Tessin ferme la marche avec 1,3%. La région lémanique figure dans la moyenne avec +2,2%.

L'hôtellerie-restauration (+6,8%), sévèrement sinistrée pendant la pandémie de Covid-19, se maintient en tête de classement depuis la fin de la crise sanitaire, suivie par les transports et communications (+4,2%). Le commerce (+1,2%) et les services aux entreprises (+1,3%) présentent les plus modestes progressions.

Le nombre de places vacantes annoncées par les entreprises a bondi de 5,9% à 126'600 postes.

Les entreprises font dans l'ensemble part de difficultés croissantes à embaucher du personnel qualifié. Trois quarts des sondés dans le secteur de la construction métallique font désormais état de difficultés, contre un peu plus de deux tiers un an plus tôt. L'hôtellerie-restauration par contre fait état d'une certaine détente mais présente encore un taux d'insatisfaction de près de 40%.

