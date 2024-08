L'éolien pourra fournir 6% de la consommation suisse d'ici 2035

'D’ici 2035, l’éolien pourra fournir jusqu’à 4 milliards de kilowattheures', soit jusqu'à 6% de la consommation électrique du pays, a affirmé lundi Lionel Perret, directeur de Suisse Eole. Et cela grâce à la loi relative à l'accélération des procédures.

'Une telle performance est envisageable avec environ 450 éoliennes', a déclaré Lionel Perret aux 180 personnes réunies à l’Hôtel de Ville de Berne pour le Congrès national de l'énergie éolienne, selon le communiqué de Suisse Eole.

'Étant donné que deux tiers de la production des éoliennes sont générés en hiver, chaque kilowattheure éolien réduit les besoins de stockage et d’importation, comme le prouve l’étude Wind Spore réalisée par l’EPFZ', détaille le texte.

Selon Saskia Bourgeois, du Guichet Unique de l’Office fédéral de l’énergie, 'grâce à l’évolution de la technologie, la Suisse pourrait produire 8.9 TWh d’électricité d’origine éolienne par an, dont 5.7 TWh en hiver, en exploitant 30% du potentiel de 29.5 térawattheures durablement disponible. Ce qui représente près de 9000 installations éoliennes'.

'Les procédures restent compliquées'

Les parcs éoliens de Montagne de Buttes (NE), Mollendruz (VD), Grenchenberg (SO, EolJorat Sud (VD), Sur Grati (VD) et Charrat (VS) étaient eux chacun représentés à Berne par un responsable de projet. Tous sont venus présenter l’avancée de leurs travaux, le premier ayant obtenu le feu vert pour son plan directeur en 2021.

Ils mettent en avant le fait que les promoteurs qui s’engagent 'ont besoin de nerfs solides', car les procédures restent compliquées: 'Chacun de ces projets est la preuve que la branche a besoin d’une accélération des procédures en discussion au Parlement fédéral', insiste Lionel Perret.

Nouvelle génération d'éoliennes

Stefan Schindler, chef de projet de l’entreprise Windenergie Schweiz, a lui expliqué que l’Europe construisait déjà la nouvelle génération d’éoliennes: 'Des éoliennes avec une puissance de 5.5 à 7.2 MW sont la norme européenne. Des éoliennes avec une production de 8 à 13 millions de kilowattheures sont réalistes.'

Selon lui, une nouvelle éolienne construite est en moyenne 20 fois plus productive qu’il y a 30 ans: 'En fonctionnement, une éolienne occupe en moyenne seulement 0.35 hectare de terrain, soit beaucoup moins que la moitié d’un terrain de football. Et le terrain aux alentours peut continuer à être exploité pour l’agriculture et la sylviculture', assure Stefan Schindler.

Les partisans de l’éolien réunis au sein de 11 associations cantonales Pro Eole étaient également présents au Congrès national. De nouvelles associations devraient d'après eux bientôt voir le jour dans six autres cantons.

/ATS