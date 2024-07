L'euro en roue libre après la surprise des législatives françaises

L'euro s'affaissait lundi matin face au franc et dans une moindre mesure face au dollar, dans le sillage d'un coup de théâtre électoral en France.

Le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella a pris l'eau au second tour des législatives, au profit du Nouveau Front Populaire. L'extrême droite a aussi été battue par le parti Ensemble du président Emmanuel Macron. A 08h46, l'euro perdait 0,22% contre le franc à 0,9687 EUR/CHF et égarait 0,11% contre le dollar à 1,0828 EUR/USD.

'La prime de risque sur l'euro semble s'être déjà estompée dans une certaine mesure et nous n'escomptons pas d'accès de faiblesse subit face au dollar vu l'absence de majorité nette,' indique Claudia Panseri, responsable de l'investissement en France pour l'unité de gestion de fortune globale d'UBS.

Si d'aventure la gauche parvenait à imposer ses vues, la monnaie unique pourrait s'affaisser en dessous de 1,05 dollar. Une composition gouvernementale formée de modérés devrait permettre de maintenir la paire EUR/USD autour de 1,08, poursuit l'experte de la banque aux trois clés.

Le franc a profité d'une fuite de capitaux vers plus de sécurité, même si l'euro a déjà compensé une bonne partie de ses pertes initiales face au dollar, constate de son côté Ipek Ozkardeskaya, pour Swissquote.

'En l'espace d'un week-end, la France est passée d'un avantage pour l'extrême-droite à une victoire de l'extrême-gauche,' poursuit l'analyste de la banque en ligne glandoise, pour qui la coalition emmenée par les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon en a trop fait pour soulager les craintes des investisseurs concernant la stabilité et la prévisibilité de la politique française.

/ATS