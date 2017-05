L'horloge fleurie s'offre une nouvelle beauté

Site le plus photographié à Genève avec le jet d'eau, l'horloge fleurie a fait peau neuve. Le mécanisme de l'horloge a été rénové et de nouvelles aiguilles indiquent l'écoulement du temps. Le lieu a aussi été rendu moins accessible et est désormais doté d'une alarme.

Les actes de vandalisme à l'encontre de ce symbole genevois se sont en effet multipliés. Ils ont même progressé de façon exponentielle. En 2014, 'nous avions recensé 12 plaintes, en 2015, ce nombre est passé à 21, et l'an dernier, il est monté à 55', a déploré mardi le maire de Genève, Guillaume Barazzone.

Pour tenter d'enrayer ce phénomène, le site a été mieux sécurisé. Un détecteur de présence a été placé au sommet de la butte. Il enclenchera une sirène et un signal lumineux en cas d'intrusion dans le périmètre. Il avertira aussi une centrale d'alarme. Par ailleurs, la barrière qui entoure l'horloge fleurie a été rehaussée.

Il n'y a pas que l'aspect sécuritaire qui a fait l'objet de travaux. Le mécanisme de l'horloge a été rénové par la manufacture horlogère genevoise Patek Philippe. Celle-ci a aussi offert de nouvelles aiguilles au monument, dont une trotteuse qui fait partie des plus longues au monde.

Le concept floral a également été repensé. Le dessin de l'horloge est constitué d'environ 13'000 plantes, qui prendront du volume durant l'été, avant d'être changées à l'intersaison. Un système d'arrosage automatique a été installé, la butte où se situe l'horloge étant orientée plein sud.

L'horloge fleurie se trouve à une des extrémités du pont du Mont-Blanc, à l'orée du Jardin anglais. Le monument est l'un des sites les plus appréciés des touristes qui visitent Genève. On vient de loin pour l'immortaliser et il est une vitrine du savoir-faire horloger genevois, a rappelé M.Barazzone.

/ATS