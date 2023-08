L'humanité dépasse la capacité de production de ressources

Depuis ce mercredi, l'Humanité consomme davantage de ressources naturelles que la Terre ne peut en régénérer durant une année. C'est le jour de dépassement, comme l'appelle l'organisation environnementale américaine Global Footprint Network qui en fait le calcul.

L'organisation détermine le jour de surcharge, ou de dépassement, de la Terre, à partir duquel toutes les ressources de l'année sont consommées.

Si tout le monde vivait de manière aussi dispendieuse que les habitants de la Suisse, ce jour aurait même déjà eu lieu le 13 mai.

'On stagne', a déclaré Amanda Diep, porte-parole de Global Footprint Network, et ce depuis une dizaine d'années. En 2023, seulement un jour a été gagné, a-t-elle ajouté. 'Il est difficile de dire dans quelle mesure cela est dû à une baisse de l'activité économique (à cause du Covid) ou aux efforts de décarbonisation'. La décarbonisation consiste à passer des combustibles fossiles aux sources d'énergie non carbonées et renouvelables.

Pour vivre en harmonie avec la nature et réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le jour de dépassement devrait être reculé de 19 jours chaque année au cours des sept prochaines années, a déclaré la porte-parole de Global Footprint Network. Selon elle, si l'on parvenait à réduire de moitié les déchets alimentaires dans le monde, on gagnerait déjà 13 jours.

