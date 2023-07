L'immobilier toujours en verve malgré des taux plus hauts

Les prix de l'immobilier ont poursuivi leur progression en Suisse au deuxième trimestre, quand bien même les taux d'intérêt augmentent. D'importantes disparités régionales sont néanmoins constatées, indique lundi Raiffeisen dans son baromètre immobilier.

Pour les maisons individuelles, il a fallu payer 1,3% de plus au deuxième trimestre par rapport au précédent. De leur côté, les prix des propriétés par étage ont connu une hausse similaire de 1,2%. Par rapport au deuxième trimestre 2022, les maisons individuelles coûtent aujourd'hui 6,1% de plus qu'il y a un an, et les propriétés par étages 5,1% de plus.

'Dans l'épreuve de force entre une offre limitée et des coûts de financement plus élevés en raison des taux d'intérêt, c'est toujours la pénurie d'offre qui prévaut actuellement', explique Fredy Hasenmaile, chef économiste de Raiffeisen Suisse.

En comparaison avec l'année précédente, les maisons individuelles dans la Suisse centrale (+18,8%) et en Suisse orientale (+9,8%) ont enregistré les plus fortes hausses de prix en l'espace d'un an. Les prix ont en revanche moins augmenté dans la région de Berne (+3,4%) et en Suisse du Nord-Ouest (+3,3%).

Pour les appartements, les prix ont le plus augmenté en Suisse centrale (+11,3%) tandis que la région de Zurich a enregistré les plus faibles hausses de prix par rapport à l'année précédente (+1,4%).

Sur la base des données de Raiffeisen relatives aux mutations et du Swiss Real Estate Datapool (SRED), l'indice trimestriel mesure l'évolution des prix de la propriété du logement à usage propre en Suisse.

/ATS