L'incendie de Tenerife « partiellement stabilisé », mais pas contrôlé

L'incendie qui ravage depuis le 15 août l'île espagnole de Tenerife, dans le très touristique archipel des Canaries, est 'stabilisé en majeure partie'. Mais pas encore sous contrôle, ont affirmé mercredi les autorités locales.

Cet incendie 'n'est pas encore contrôlé, loin de là, mais la plus grande partie est stabilisée', a déclaré le chef des services d'urgences de l'archipel, Manuel Miranda, lors d'une conférence de presse à Santa Cruz de Tenerife, la capitale de l'île.

Avec près de 15'000 hectares réduits en cendres, soit environ 7% de la superficie de l'île, cet incendie est le plus grand en Espagne depuis le début de l'année.

'Cela a été une bataille extrêmement difficile, que les services d'urgences, en ce moment, sont heureusement en train de gagner', a ajouté M.Miranda.

Environ 300 personnes mobilisées

Environ 300 pompiers et militaires, avec le renfort de 18 moyens aériens, sont à pied d'oeuvre pour tenter de venir à bout de l'incendie, qui s'est déclaré dans la soirée du 15 août dans une zone montagneuse de cette île, l'une des sept de l'archipel des Canaries, situé au large des côtes nord-ouest de l'Afrique.

Le sinistre, qui s'étend désormais sur un périmètre d'environ 90 kilomètres, a entraîné, au plus fort de la catastrophe, l'évacuation de plus de 12'000 personnes, dont beaucoup ont déjà été autorisées à rentrer chez elles.

Mercredi matin, 3109 personnes restaient évacuées, a précisé lors de la conférence de presse la cheffe de la Protection civile du gouvernement canarien, Montserrat Román.

Lors d'une visite à Tenerife lundi, le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait décrété sur les zones concernées, afin d'accélérer les mesures d'aide à la population.

Vague de chaleur

L'incendie s'est déclaré après qu'une vague de chaleur s'est abattue sur l'archipel, asséchant de nombreux endroits.

En 2022, 300'000 hectares ont été détruits par plus de 500 incendies en Espagne, un record en Europe, selon le Système européen d'Information sur les Feux de Forêt (Effis).

Depuis le début de l'année en cours, le pays comptabilise 340 incendies qui ont ravagé près de 80'000 hectares, selon la même source.

D'après les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés récemment en raison du réchauffement climatique, responsable d'épisodes de canicule et de périodes de sècheresse plus fréquents, plus longs et plus intenses.

L'Espagne, qui connaît depuis dimanche sa quatrième canicule de l'été, se trouve en première ligne en Europe face au réchauffement climatique.

/ATS