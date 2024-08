L'industrie tech au ralenti en première partie de 2024

Le secteur suisse des machines, des équipements électriques, des métaux et des branches technologiques apparentées - aussi appelé industrie tech - a reculé sur les six premiers mois de l'année et la tendance ne devrait pas s'inverser avant 2025.

Au premier semestre, les entrées de commandes ont reculé de 3,3% sur un an, le sixième trimestre consécutif de baisse enregistré par la branche, a souligné mardi la faîtière Swissmem dans un communiqué.

Les chiffres d'affaires des acteurs du secteur, qui compte 329'900 employés, ont quant à eux reculé de 5,1%, les grandes entreprises étant plus touchées par cette évolution que les PME.

Sur le front du commerce extérieur, les exportations ont diminué de 4,1% à 34,6 milliards de francs. La baisse a été particulièrement marquée vers l'UE (-6,8%), premier partenaire économique de la Suisse, et l'Allemagne (-8,4%).

'Les problèmes de l'industrie automobile, les coûts élevés de l'énergie pour les secteurs à forte consommation d'énergie ainsi que la politique de l'UE hostile à la croissance et sa frénésie réglementaire semblent avoir des effets négatifs', a estimé Swissmem.

Regards vers les USA et l'Inde

Les ventes vers l'Asie se sont par contre mieux portées, avec des exportations en hausse vers la Chine (+6,6%) et l'Inde (+5,4%), tout comme les envois vers les Etats-Unis (+2,3%).

Pour le directeur de la fédération, Stefan Brupbacher, 'les chiffres d'affaires de l'industrie tech suisse montrent que la reprise est encore retardée'. Les entreprises helvétiques dans cette branche 'ne connaissent pas de problème structurel, mais la récession chez nos voisins se répercute inévitablement sur notre branche'.

Si la demande chez les voisins européens semble faire grise mine, le secteur porte ses espoirs sur l'Inde et les Etats-Unis. 'Un renversement de tendance interviendra en 2025', a lancé M. Brupbacher.

En effet, 32% des entrepreneurs interrogés par Swissmem s'attendent à une augmentation des commandes de l'étranger ces 12 prochains mois, alors que 25% tablent sur une baisse et 43% à une situation inchangée.

