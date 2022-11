L'inflation en Suisse a atteint 3% en octobre

Les prix du gaz et du mazout continuent d'influencer le renchérissement en Suisse. Au mois d'octobre, l'inflation s'est fixée à 3,0%, contre 3,3% le mois précédent.

L'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable à 104,6 points. Ce statu quo s'explique par des 'tendances opposées' s'étant dans l'ensemble compensées, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) à l'occasion de son compte-rendu mensuel.

Les prix du gaz, du mazout et des communications sur le réseau mobile ont augmenté, au même titre que ceux de l'habillement et des chaussures, précise le communiqué. Les carburants, les voitures neuves ainsi que les offres combinées réseau fixe et mobile ont plutôt tiré les prix vers le bas, selon le communiqué.

/ATS