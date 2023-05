L'inflation recule légèrement avril

Le renchérissement des prix à la consommation a décéléré au mois d'avril en Suisse en comparaison annuelle, grâce notamment au reflux des tarifs des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont par contre augmenté.

Au cours du mois sous revue, l'inflation s'est établie à 2,6% après 2,9% en mars, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable en avril par rapport au mois précédent à 106 points, précise un communiqué. Par rapport à mars 2023, les prix pour les transports aériens, les voyages à forfait et ceux de l'habillement ont augmenté en avril tandis que les hôtels, certains légumes-fruits et le mazout ont diminué.

Les économistes interrogés par AWP s'attendaient à ce que l'inflation s'inscrive dans une fourchette variant entre 2,6% et 2,8%. La variation mensuelle était attendue entre +0,1% et +0,3%.

L'inflation sous-jacente, ne tenant pas compte de l'évolution des prix des produits frais et de l'énergie, s'est pour sa part établie à 2,2%.

Les consommateurs ont ainsi dû payer davantage pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées (+5,4% sur un an), le logement et l'énergie (+3,7%), les loisirs et la culture (+4,1%) ainsi que les habits et les chaussures (+3%). D'un autre côté, ils ont bénéficié du repli des produits pétroliers (-12,1%).

Parmi les articles dont les prix ont le plus progressé se retrouvent la location des véhicules automobiles (+33,6% sur un an), les pâtes (+12,9%), les vélos électriques (+15,2%) et les transports aériens (+26,5%).

/ATS