L'inflation recule nettement en janvier

L'inflation en Suisse a connu au mois de janvier un net ralentissement, s'établissant à 1,3% sur un an, contre 1,7% le mois précédent. Le renchérissement est notamment alimenté par les prix de l'électricité et de l'hôtellerie.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2% en janvier par rapport à décembre, pour s'établir à 106,4 points, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Sur l'ensemble de l'année 2023, le renchérissement moyen s'est établi à 1,3%, après 2,8% en 2022.

Pour le mois de janvier, les économistes interrogés par l'agence AWP anticipaient une poussée entre 1,5% et 2,2%.

L'IPC a été tiré par l'augmentation des prix de l'électricité, des assurances véhicules, de l'hôtellerie ou encore des repas dans les restaurants et cafés. En revanche, les prix des transports aériens ont reculé. Ceux de l'habillement et des chaussures ont suivi la même tendance en raison des soldes saisonniers, détaille l'OFS.

Hausse des prix de l'électricité et de l'hôtellerie

Dans le détail, la première place du podium revient à l'électricité en hausse de 17,85% sur un mois et sur un an. L'hôtellerie en seconde position a gonflé de 10,6% sur un mois et de 0,8% en un an. Enfin, les assurances véhicules remportent la médaille de bronze avec 4,7% de plus sur les deux périodes de comparaison.

Avec une hausse de 5,9% sur un an mais un recul de 8,6% par rapport à décembre dernier, les transports aériens ferment le classement des contributions à la variation de l'indice. Ils sont précédés par l'habillement (manteaux et vestes pour femmes) en chute sur un an et sur un mois de respectivement 4,7% et 15,8%.

L'inflation sous-jacente, hors produits frais et saisonniers, énergie et carburants, a reculé à 1,2%, contre 1,5% précédemment. Les prix des produits fabriqués en Suisse ont crû de 0,6% sur un mois et de 2,0% sur un an. Ceux des produits importés ont baissé de 1,3% sur un mois et de 0,9% par rapport à janvier 2023.

