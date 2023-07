LVMH voit son bénéfice semestriel bondir de près d'un tiers

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi avoir réalisé un bénéfice net de 8,48 milliards d'euros (près de 8,1 milliards de francs) au premier semestre, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2022, poursuivant ainsi son ascension.

Les ventes du groupe de Bernard Arnault ont progressé entre janvier et juin de 15% pour atteindre 42,2 milliards d'euros, tirées par la division phare Mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine...) qui engrange à elle seule 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+17%), a indiqué LVMH dans un communiqué.

'LVMH réalise une excellente performance au cours d'un semestre encore marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques', a déclaré Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

Le PDG de LVMH entend bien 'renforcer encore en 2023' l'avance du groupe sur le marché mondial du luxe.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre a progressé de 13% à 11,57 milliards d'euros. La marge opérationnelle courante ressort à 27,4%.

Le groupe souligne 'une performance remarquable' de l'activité Mode et maroquinerie, 'en particulier de Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loro Piana, Loewe et toutes les autres marques qui gagnent partout des parts de marché'. LVMH ne détaille pas les performances financières de ses marques.

L'activité de la division Distribution sélective fait un bond de 26% à 8,35 milliards d'euros, avec notamment une 'performance exceptionnelle' de la chaîne de magasins grand public Sephora, 'particulièrement forte en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient'. Les magasins de duty free (DFS) bénéficient de la reprise des voyages internationaux 'et en particulier du retour des voyageurs dans les destinations phares de Hong Kong et Macao'.

Les ventes des Montres et joaillerie sont en hausse de 11% à 5,4 milliards d'euros grâce à une 'forte dynamique créative, en particulier pour Tiffany, Bulgari et Tag Heuer'.

Seule la division Vins et spiritueux (Ruinart, Moët et Chandon, Hennessy...) voit ses ventes baisser de 4% à 3,1 milliards d'euros à cause notamment du cognac Hennessy victime de 'l'environnement économique aux Etats-Unis' défavorable et 'du niveau de stock encore élevé chez les revendeurs'.

Géographiquement, 'l'année dernière on a eu un ralentissement en Chine et on a été tiré par les Etats-Unis. Cette année, c'est un peu l'inverse', a déclaré Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH, lors d'un point presse téléphonique avec des agences de presse. L'Asie hors Japon représente 33% du chiffre d'affaires du premier semestre, les Etats-Unis 24% et l'Europe 23%.

/ATS