La BBC reprend son enquête contre son présentateur Huw Edwards

La BBC a repris son enquête interne jeudi sur Huw Edwards, son présentateur-vedette au centre d'un scandale sur des photographies à caractère sexuel. L'homme est également visé désormais par des accusations d'employés du groupe audiovisuel public britannique.

L'affaire fait les titres de la presse depuis six jours, mais le nom du journaliste, suspendu dimanche, n'a été révélé que mercredi soir, par son épouse. Huw Edwards, pilier de la BBC qui présentait depuis 20 ans le journal de 22h00, l'émission-phare du groupe, a été hospitalisé, souffrant de dépression.

'Une fois qu'il sera en état de le faire, il a l'intention de répondre aux articles qui ont été publiés', a dit son épouse dans un communiqué. Au même moment, la police déclarait qu'elle n'avait pas trouvé d'éléments indiquant qu'une infraction pénale avait été commise.

La BBC a cependant annoncé qu'elle allait reprendre son enquête interne, promettant de 'procéder à une évaluation approfondie des faits'. 'La préoccupation immédiate du groupe est notre devoir de prudence envers toutes les personnes impliquées', a dit dans une lettre aux salariés de la BBC, le directeur général Tim Davie.

'Foutaises'

Les accusations contre Huw Edwards, père de famille de 61 ans, tombent au compte-goutte depuis vendredi soir. Le Sun avait alors cité une femme affirmant que son enfant, âgé de 17 ans au départ, avait reçu 35'000 livres du présentateur pendant trois ans, 'en échange de photographies sordides', ce qui avait nourri son addiction au crack. Cette personne, désormais âgée de 20 ans, a réagi lundi soir en qualifiant les accusations de sa mère de 'foutaises'.

Le tabloïd a affirmé mardi que le présentateur s'était rendu en février 2021 durant le confinement anti-Covid-19 chez une personne de 23 ans rencontrée sur une application. La jeune personne l'a décrit comme 'très arrogant' et 'très insistant' et a ajouté que le présentateur l'avait payé 650 livres après leur rencontre.

BBC News aussi a révélé que le présentateur avait envoyé des menaces depuis son téléphone portable à une autre jeune personne rencontrée sur une application, après que ce jeune a laissé entendre qu'il allait révéler son identité. Le Sun a affirmé qu'il avait contacté une autre personne de 17 ans, qu'il ne connaissait pas, sur Instagram en 2018.

Mercredi soir, la BBC a rapporté des allégations de la part de deux employés du groupe et d'un ancien employé, qui ont dit avoir reçu 'des messages inappropriés' et 'suggestifs' d'Huw Edwards, 'certains tard dans la nuit et terminés par des baisers'.

