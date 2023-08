La BC de Zurich va renouveler l'ensemble de ses filiales

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) veut transformer d'ici 2030 ses 51 filiales selon un nouveau concept testé à Stettbach, en banlieue zurichoise, et à Winterthour, pour un total de plus de 100 millions de francs.

'La présence physique sur place et la proximité avec notre clientèle font partie de notre ADN', assure lundi le responsable du projet Steve Zurschmitten, cité dans un communiqué. Et de souligner que ce remodelage s'inscrit dans le cadre de 'l'évolution des besoins de notre clientèle', qui continuera d'avoir accès à des conseils personnalisés.

L'établissement cantonal prend acte d'une tendance à la diminution des retraits en espèces et au transfert des opérations bancaires vers des modalités ne requérant pas de guichet comme l'e-banking, et affirme vouloir ainsi 'offrir le meilleur des deux mondes - analogique et numérique - et les associer en une expérience client hybride optimale'.

Les travaux de transformation seront effectués par étapes et devraient s'étaler de 2024 à 2030, 'nous allons investir ces prochaines années un montant en millions à trois chiffres', a indiqué le dirigeant.

/ATS