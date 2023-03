La BCE augmente ses taux de 0,5 point malgré les turbulences

La BCE a tranché jeudi en faveur d'une nouvelle hausse de ses principaux taux directeurs de 0,50 point de pourcentage, s'en tenant à son projet de durcir encore la politique monétaire pour lutter contre l'inflation malgré les turbulences affectant le secteur bancaire

Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3% et 3,75%, alors que les secousses boursières qui affectent le secteur bancaire depuis plusieurs jours auraient pu l'inciter à modérer son tour de vis. 'Le secteur bancaire de la zone euro est résilient et dispose de positions de capital et de liquidités solides', assure la BCE.

/ATS