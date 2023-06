La BNS va lancer sur SIX son projet pilote de monnaie numérique

La Banque nationale suisse (BNS) va lancer à la Bourse SIX son projet pilote de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), afin d'explorer les opportunité et les risques liés à cette nouvelle génération de devises pour les établissements commerciaux.

Le projet impliquant une MNBC dite 'de gros' a pour objectif de tester le trafic de paiements dans un système financier numériques, a indiqué le président de la BNS Thomas Jordan lundi à Zurich dans le cadre du Point Zero Forum, insistant sur l'ouverture de l'institut d'émission à ce nouveau type de monnaie.

Mais si les MNBC présentent une opportunité de diminuer les risques de crédit, elles peuvent également en apporter de nouveaux et il faut 'avant tout garder à l'esprit les aspects réglementaires et juridiques', a prévenu le banquier central, tout en affichant une nouvelle fois sa réticence à l'idée d'une monnaie numérique 'de détail' utilisable par les particuliers.

En janvier 2022, l'opérateur de la Bourse suisse avait annoncé le succès de la phase II du projet Helvetia, une expérimentation menée conjointement par la Banque des règlements internationaux (BRI), la BNS et SIX, de concert avec cinq banques commerciales, parmi lesquelles Hypothekarbank Lenzburg et UBS, qui avait démontré la faisabilité sur le plan opérationnel de l'intégration d'une MNBC dans des systèmes bancaires en place.

