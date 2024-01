La Banque cantonale d'Argovie a aussi prêté à Signa

La Banque cantonale d'Argovie (AKB) figure également parmi les établissements ayant financé le groupe autrichien en faillite Signa. L'institut a prêté au total 73 millions de francs à l'empire chancelant de l'homme d'affaires René Benko.

L'AKB a effectué - en parallèle à un autre groupe d'investisseurs non identifié - un financement de 73 millions de francs pour des biens immobiliers dans les centres de Berne et Zurich pour le compte d'un 'groupe d'investisseurs en difficulté dans le secteur des grands magasins et de l'immobilier', a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Le financement à Berne a été assuré directement par l'AKB, alors qu'à Zurich l'établissement argovien fait partie d'un consortium bancaire.

Le prêt hypothécaire est garanti par une cédule hypothécaire (titre de gage) et le débiteur a toujours rempli ses engagements de remboursement, a ajouté la banque.

La banque dispose au total de 23,9 milliards de francs de prêts hypothécaire, son principal secteur d'activité. Ces crédits immobiliers sont garantis par des biens immobiliers et des cédules hypothécaires dont la valeur de marché s'élève à 47,1 milliards.

L'AKB va publier ses résultats annuels le 20 février. En raison 'du très bon résultat attendu', l'établissement a convenu de relever les reversements à son propriétaire, le canton d'Argovie.

D'autres entreprises helvétiques ont été évoquées parmi les créanciers de l'autrichien Signa Holding, notamment copropriétaire des grands magasins Globus. Le journal dominical Sonntagszeitung avait ainsi cité en décembre la Fédération des coopératives Migros (FCM) qui aurait accordé un prêt de 200 millions de francs à Signa. Le géant orange n'avait pas commenté cette information.

Le gestionnaire de fortune Julius Bär avait pour sa part admis en novembre 2023 avoir inscrit une exposition de 606 millions de francs répartie en trois prêts accordés 'à des entités différentes au sein d'un conglomérat européen'. Cette provision financière est liée à René Benko, avait alors indiqué une source à AWP. Cette exposition a valu à la banque zurichoise une provision sur crédit de 70 millions de francs.

/ATS