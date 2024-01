La Broye sera fortement impactée par les chantiers CFF en 2024

Quelque 6000 interventions sur le réseau des CFF sont prévues en Suisse romande en 2024. Une vingtaine d'entre elles auront un impact marqué pour les passagers et nécessiteront des mesures particulières. Les lignes de la Broye sont particulièrement touchées.

'La ligne entre Payerne et Morat arrive en fin de vie, il est urgent qu'on puisse l'automatiser rapidement', a expliqué lundi le directeur régional des CFF pour la Suisse romande, David Fattebert, aux médias réunis à Lausanne. En outre, douze gares seront adaptées en conformité à la loi sur l'égalité des personnes handicapées (LHand), notamment en rehaussant les quais.

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre Payerne et Avenches du 3 au 6 mai prochain, tandis que les trains ne circuleront plus entre Palézieux et Payerne du 14 au 16 juin. Dans les deux cas, des bus de remplacement seront mis sur pied.

Des travaux ponctuels sur la ligne du Simplon impliqueront également des bus de remplacement entre Sion et Martigny, ainsi qu'entre Lausanne et Vevey.

