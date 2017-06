La COMCO amende Husqvarna

La Commission de la concurrence (COMCO) a amendé Husqvarna. La société spécialisée dans les tronçonneuses et outils de jardin devra payer 657'667 francs pour avoir conclu des accords sur les prix avec ses revendeurs.

L'enquête a démontré qu'il a existé entre 2009 et 2015 des accords verticaux illicites sur les prix entre Husqvarna Suisse, filiale du groupe suédois du même nom, et ses revendeurs dans la distribution de robots tondeurs, a indiqué la COMCO jeudi. La décision fait suite à un accord à l'amiable entre le gendarme de la concurrence et la société.

Husqvarna peut encore faire recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

/ATS