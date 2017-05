La COMCO refuse la fusion entre Ticketcorner et Starticket

La Commission de la concurrence (COMCO) interdit la fusion entre Ticketcorner et Starticket. Le gendarme anti-cartels estime que la nouvelle entité aurait renforcé la position dominante des deux principaux acteurs suisses de la billetterie en ligne.

Le phénomène aurait été susceptible de supprimer toute concurrence efficace sur le marché de la distribution de billets par des tiers, a expliqué mardi la COMCO dans un communiqué. Pour mémoire, l'opération de fusion avait été annoncée le 31 octobre dernier.

Ticketcorner appartient à la holding Ticketcorner, détenue à parts égales par le groupe de presse alémanique Ringier et la société allemande CTS Eventim, par ailleurs numéro un européen de la billetterie en ligne. De son côté, Starticket est la propriété du groupe de presse zurichois Tamedia.

La concentration prévoyait que Starticket devienne une filiale à 100% de Ticketcorner. L'examen approfondi a démontré que le marché de l'auto-distribution n'aurait pas été problématique. En revanche, sur le marché de la distribution par un tiers, il existe de forts indices que Ticketcorner détient déjà une position dominante.

Déception de mise

En réaction, Ticketcorner et Tamedia ont fait part de leur grande déception. Selon le groupe zurichois (qui contrôle notamment Tages-Anzeiger, mais aussi la Tribune de Genève et 24 Heures), le choix du gendarme de la concurrence rend les fournisseurs de billets suisses moins compétitifs sur le plan international.

L'automne dernier, les associations de défense des consommateurs avaient quant à elles d'emblée critiqué la transaction. Elles y voyaient l'émergence d'un acteur n'agissant pas dans l'intérêt du client, en raison de sa taille.

Pour rappel, Ticketcorner et Starticket offrent aux organisateurs de concerts et de spectacles des services de distributions pour leurs billets d'entrée. Ces services comprennent la distribution physique et en ligne de billets (distribution par un tiers), de même que la médiatisation des spectacles (publicité dans les médias et sur les réseaux sociaux).

De plus, Ticketcorner et Starticket mettent à disposition des organisateurs des solutions logicielles leur permettant de distribuer leurs billets eux-mêmes (auto-distribution).

/ATS