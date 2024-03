La Chaux-de-Fonds investit 69 millions dans une nouvelle patinoire

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) veut investir 69 millions de francs dans un projet de nouvelle patinoire. Celle-ci comportera 5810 places, dont un mur d'un peu plus de 2220 places derrière un des buts et une deuxième piste de glace fermée, couverte et de taille NHL.

'C'est un projet phare pour toute une génération', a indiqué mercredi le président du Conseil communal Jean-Daniel Jeanneret. Il contribuera à l'attractivité de la cité, en plus d'offrir le renouvellement d'une infrastructure historique pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds (HCC), club romand le plus titré.

Les deux futures patinoires seront situées aux emplacements actuels. La dalle de la patinoire principale sera la seule partie du bâtiment qui ne sera pas rénovée, vu son bon état. Viteos participera au projet, en tant que mandataire et investisseur pour le système énergétique.

Le nouveau complexe restera intégré dans l'environnement, interconnecté avec la piscine rénovée et le parc Gallet, proche du centre-ville, des transports en commun et des futures autoroutes de contournement.

