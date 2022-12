La Comco enquête sur le secteur bancaire et les salaires pratiqués

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête préalable sur les pratiques en matière de salaire dans le secteur bancaire. Le régulateur estime lundi qu''un grand nombre' de banques alémaniques échangent régulièrement des informations sur les salaires.

'Etant donné que ces comportements pourraient être problématiques au regard de la loi sur les cartels, une enquête préalable a été ouverte', a indiqué lundi la Comco dans un communiqué.

Cette enquête vise 34 établissements bancaires dans six régions de Suisse alémanique. La Comco cherche à déterminer si ces informations sur les salaires de certaines catégories constituent des 'indices d'accord illicites au sens du droit des cartels'.

'Il s'agit surtout des salaires des apprentis et étudiants', a précisé à l'agence AWP un porte-parole de la Comco.

Si nécessaire, la procédure pourra être élargie à d'autres entreprises et régions.

Le marché du travail occupe de plus en plus les autorités de la concurrence au niveau mondial. En Suisse, c'est la première fois que le Comco analyse de possibles accords sur les salaires, pouvant être problématiques au regard de la loi sur les cartels et ne résultant pas de négociations entre partenaires sociaux.

/ATS