La Fed maintient ses taux, « attentive » aux risques pour l'emploi

La banque centrale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis un an. Elle a indiqué se préoccuper des risques pesant désormais sur l'emploi, et non plus seulement sur l'inflation.

Le comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, 'est attentif aux risques pesant sur les deux aspects de son mandat', à savoir des prix stables et le plein emploi, ont souligné ses responsables dans le communiqué publié à l'issue de leur réunion. Cela marque une évolution, puisque le précédent communiqué mentionnait les risques d'inflation uniquement.

/ATS