La Finma demande plus de compétences

L'Autorité de surveillance des marchés financiers souhaite davantage de compétences, notamment en matière de sanctions. C'est un des premiers enseignements tirés par la Finma de la reprise de CS par UBS, qu'elle juge comme la meilleure solution.

Les aspects de confiance, et donc de responsabilité des dirigeants, doivent être mieux intégrés dans le concept 'too big to fail'. Et surtout celle qu'on appelle le gendarme de la finance doit disposer de moyens de sanctions. Que la Finma ne puisse pas infliger d'amendes est une exception parmi les places financières, a souligné la présidente de son conseil d'administration, Marlene Amstad, mercredi devant les médias à Berne.

En tant qu'autorité de surveillance, la Finma s'occupe depuis un certain temps déjà du Credit Suisse, a ajouté Mme Amstad. L'autorité de surveillance a publié six procédures d'exécution contre la banque, ce qui en soi est déjà exceptionnel.

Au quatrième trimestre 2022, la situation de l'établissement en proie aux scandales s'est aggravée avec une sortie de fonds de 138 milliards de francs. L'effondrement de deux banques régionales américaines a fait dégénérer la situation en mars.

Options prêtes

Des mécanismes de crise étaient prêts pendant tout ce temps, a dit Mme Amstad. Le 19 mars, il n'y avait plus rien d'autre à envisager que la fusion. C'était la meilleure option pour assurer une certaine continuité et la stabilité de la place financière suisse.

L'option de la faillite a aussi été envisagée, mais, vu ses conséquences, elle a vite été 'dépriorisée', a déclaré le directeur de la Finma Urban Angehrn. Dans un environnement fragile, il fallait éviter l'effet dominos d'une crise financière sur l'économie en général, a précisé la présidente du conseil d'administration Marlene Amstad. Un incendie généralisé et une crise financière mondiale auraient menacé.

Le 19 mars, restaient deux options: une étatisation provisoire, à laquelle le Conseil fédéral a renoncé pour des raisons notamment politiques, et un assainissement par la Finma selon les règles 'too big to fail', ce qui eût représenté un travail de titan, avec trop de perdants.

La surveillance du nouveau géant bancaire UBS constituera bien sûr la 'top priorité de la Finma pour ces prochaines années', a indiqué Mme Amstad. Dans un premier temps, l'autorité de surveillance doit se prononcer sur les aspects délicats que lui a soumis la Commission de la concurrence (Comco).

La réglementation des marchés financiers confère en effet au régulateur le droit d'outrepasser les aspects concurrentiels. C'est une compétence que la Finma peut s'arroger si la protection des créanciers et la stabilité financière sont en jeu

/ATS