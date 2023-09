La Pharma a versé 218 millions aux médecins et aux hôpitaux en 2022

L'industrie pharmaceutique suisse a versé en 2022 quelque 218 millions de francs aux médecins, aux hôpitaux et à d'autres acteurs de la santé, selon l'auto-déclaration de 65 entreprises pharmaceutiques. Novartis caracolait en tête avec 31 millions de francs.

Depuis 2015, la branche fait état de ses paiements aux acteurs de la santé en vertu de son Code de coopération pharmaceutique. Durant huit ans, les entreprises ont versé un total de 1,4 milliard de francs au corps médical et aux hôpitaux.

Des journalistes de l'éditeur Ringier Axel Springer ont évalué les chiffres et les ont publiés jeudi. L'association pharmaceutique Scienceindustries a confirmé les montants à l'agence de presse Keystone-ATS.

Roche se place derrière Novartis avec 21,9 millions, suivi par le groupe américain Pfizer avec 20 millions.

Selon Scienceindustries, les paiements sont régis par la loi et autorisés pour la recherche, la formation continue, le conseil et d'autres prestations. La branche liste les bénéficiaires individuellement et en indiquant leur nom.

/ATS