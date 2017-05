La Poste a prévu de fermer 14 offices à Neuchâtel d'ici 2020

La Poste poursuit sa restructuration. Dans le canton de Neuchâtel, elle prévoit de fermer 14 offices postaux jusqu'en 2020. Jusqu'à 42 postes de travail sont menacés, selon le syndicat syndicom.

Le géant jaune met ainsi 'devant les faits accomplis' la population et la classe politique, critique mardi syndicom. Et de continuer 'La Poste maintient qu'elle veut assumer sa responsabilité sociale. Cependant, un projet concret permettant d'éviter les licenciements et les cas de rigueur fait toujours défaut.'

Dans un communiqué diffusé mardi, La Poste explique qu'elle fera tout son possible pour éviter les licenciements. De plus, 25 filiales traditionnelles seront maintenues et une dizaine de nouveaux points d'accès devraient être créés jusqu'en 2020. En dialogue avec les communes concernées, La Poste entamera un examen des 14 filiales dont le maintien n'est pas garanti.

600 offices de moins

En octobre dernier, La Poste avait annoncé vouloir augmenter le nombre de points d'accès de 3700 à au moins 4000. Les offices de poste traditionnels seront eux réduits de 1400 à 800 ou 900.

D'ici 2020, le géant jaune estime que 1200 collaborateurs seront touchés, soit l'équivalent de 700 postes à plein temps. Les syndicats alors étaient montés au créneau. Le Syndicat autonome des postiers (SAP) avait aussi dénoncé la poursuite du démantèlement des offices de poste.

