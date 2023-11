La Poste a vu son bénéfice fortement reculer sur neuf mois

Comme prévu, 2023 reste une année financièrement délicate pour La Poste. Le groupe a enregistré un bénéfice de 145 millions de francs de janvier à fin septembre, en recul de 142 millions par rapport à l'exercice précédent, indique-t-il mardi.

Le résultat d'exploitation (EBIT) des trois premiers trimestres s'est quant à lui élevé à 208 millions de francs, soit 137 millions de moins qu'un an plus tôt.

Pour le géant jaune, ce résultat est 'le reflet d'un environnement de marché complexe et d'une accélération de la tendance au numérique'. Et de citer notamment un climat de consommation morose, la progression de la numérisation et le renchérissement.

La Poste se dit toutefois 'convaincue' que le revirement des taux d'intérêt et la mise en œuvre systématique de la stratégie 'Poste de demain' influeront positivement sur le résultat dès 2024.

