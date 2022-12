La Rega achète 12 hélicoptères Airbus supplémentaires

La Rega a signé un contrat avec Airbus Helicopters pour l'achat de 12 hélicoptères de sauvetage de type H145 à cinq pales. La Garde aérienne suisse de sauvetage avait déjà acquis neuf de ces appareils en mars.

La Rega renouvellera l'ensemble de sa flotte d'hélicoptères entre 2024 et 2026. Elle disposera à l'avenir d'une flotte composée de 21 hélicoptères Airbus de type H145 à cinq pales.

Les nouveaux hélicoptères entreront en service à partir de 2024 sur les bases de montagne en remplacement de la flotte actuelle d'hélicoptères de type AW109SP DaVinci, a indiqué lundi la Rega. La société de sauvetage investit au total plus de 200 millions de francs dans la modernisation et l'extension de sa flotte. Les appareils de type AW109SP DaVinci et les Airbus H145 à quatre pales seront vendus.

/ATS