La Semaine suisse du goût 2024 s'annonce: programme disponible

Après le succès dont s'est félicité Fribourg, ville suisse du goût l'an dernier, c'est la région italophone des Grisons de Valposchiavo qui reprend le flambeau, en organisant la 24e Semaine du goût. Des centaines d'événements sont au programme.

Valposchiavo a été désignée région suisse du Goût, et non ville suisse du Goût. Il s'agit en effet de toute une vallée, dans la partie italophone des Grisons, sise au sud du col de la Bernina, expliquent les organisateurs. L’événement se présente comme le plus grand rendez-vous populaire de l’alimentation en Suisse. La prochaine édition aura lieu du 12 au 22 septembre 2024.

Les organisateurs revendiquent pour cette semaine une participation en hausse, estimée à 620’000 personnes. Plusieurs milliers de rencontres ont été proposées en 2023 dans tout le pays auprès de producteurs, dans les écoles, des lieux de goût et lors de fêtes locales.

Dans un quotidien de plus en plus accéléré, la nourriture devient un point de repère fondamental, écrivent les organisateurs de la Semaine du goût mardi dans un communiqué: 'prendre le temps de cuisiner en respectant les saisons, de se nourrir avec des produits issus de l’agriculture locale, ça veut dire contribuer durablement à la santé des humains, des animaux et de notre planète', ajoutent-ils.

Bons jeunes

Avec Valposchiavo Région suisse du Goût et Gian-Battista et Johann-Baptista von Tscharner, vignerons de père en fils, parrains de l’édition, le programme 2024 est riche d'aventures et de rencontres. Celui-ci est disponible depuis ce mardi sur le site internet de la manifestation.

Outre le programme propre à Valposciavo et les rendez-vous habituels, la Semaine du goût propose toute une série de manifestations aussi diverses que la découverte des champignons, de la forêt à l'assiette, à Allaman (VD), la visite de cultures, maraîchères ou oléagineuses, à Areuse (NE), une balade à la truffière à Bonvillars (VD) ou encore la rencontre d'un jeune vigneron à Rarogne (VS).

La jeunesse, et en particulier sa formation au goût, est privilégiée par la manifestation. Celle-ci renouvelle ainsi son action 'Bons jeunes' visant à donner l'opportunité aux 16-25 ans d’un repas gastronomique pour seulement 60 francs chez les plus grands chefs du pays. Il faut s'inscrire avant la fin de la semaine.

Succès et satisfaction fribourgeois

L'an dernier, La Ville de Fribourg a tiré un bilan positif de son statut de ville suisse du Goût en 2023, après avoir consacré une année à la gastronomie et au patrimoine culinaire sous toutes ses formes. Le projet a généré 460 événements et attiré près de 45'000 personnes. Budgété à 400'000 francs, l'événement, qui a fini dans les chiffres noirs, a tenu toutes ses promesses, ont fait savoir les autorités communales à l'heure du bilan.

https://www.gout.ch/suggestion/balades-gourmandes/

/ATS