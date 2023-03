La Stratégie énergétique 2050 a permis d'augmenter la production

La Stratégie énergétique 2050 a permis d'augmenter de 2,3 térawattheures (TWh) la production d'électricité, écrit lundi la Fondation suisse de l'énergie. Selon elle, seule la promotion des énergies renouvelables permet de renforcer la sécurité de l'approvisionnement.

La Fondation suisse de l'énergie (SES) a analysé les statistiques de la production indigène d'électricité entre 2009 et 2021. Elle a également évalué à quoi ressemblerait l'approvisionnement du pays au cas où la Stratégie énergétique aurait été refusée.

Si la Suisse avait moins développé les énergies renouvelables, voire pas du tout, elle disposerait de 2,5 TWh d'électricité en moins aujourd'hui, souligne la SES dans un rapport publié lundi. En 2025, il s'agirait de 5 TWh de moins.

Dans un tel cas de figure, Berne aurait dû prendre des mesures supplémentaires à court terme pour assurer l'approvisionnement énergétique, avertit la fondation, qui s'engage pour la promotion des énergies renouvelables.

Pannes

En revanche, si le photovoltaïque avait été plus développé, il aurait fourni 5 TWh d'électricité supplémentaire dès 2021 et 9 TWh d'ici à 2025. Cela montre qu'une application 'généreuse' de la Stratégie énergétique 2050 aurait permis de produire nettement plus d'électricité, souligne la SES.

Elle aurait également permis un approvisionnement énergétique d'une meilleure qualité, car l'électricité issue de sources renouvelable varie moins que celle d'origine nucléaire. En effet, les centrales nucléaires tombent en panne chaque année, et le plus souvent de manière imprévue, ce qui entraînerait une grande perte d'électricité, affirme la SES. Raison pour laquelle la Stratégie énergétique 2050 ne doit pas être abandonnée.

/ATS