La Suisse plutôt épargnée par les crues et éboulements en 2023

La Suisse a été plutôt épargnée l'an dernier par les crues, les laves torrentielles, les glissements de terrain, chutes de pierres et autres éboulements, a indiqué jeudi l'Institut WSL dans son rapport annuel. Les dégâts se sont élevés à 75 millions de francs.

Des dommages importants se sont produits localement, mais à l'échelle nationale, 2023 a été plutôt épargnée par rapport à la moyenne à long terme. On ne déplore aucun décès, écrit l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué.

En 52 ans d'observations, l'année 2023 se classe 37e. La majeure partie des coûts (environ 66%) a été occasionnée par des glissements de terrain, suivis des crues (21%), des chutes de pierres et éboulements (7%) et des laves torrentielles (6%). Les causes principales ont été les pluies continues (67%) et la pluie combinée à la fonte des neiges (18%).

Evacuations nombreuses

L'année écoulée a été dominée par les événements de Schwanden (GL). Le 29 août, un important glissement de terrain s'est déversé dans la zone d'habitation, détruisant plusieurs maisons et rendant d'autres inhabitables.

La population de Brienz/Brinzauls, dans la commune grisonne d'Albula, a également connu une situation exceptionnelle: après des semaines d'évacuation complète, l'éboulement annoncé s'est produit le 15 juin, sans causer de dommages dans le village lui-même.

Dans les deux localités, la population concernée avait été évacuée à temps, de sorte que personne n'a été blessé. A Brienz/Brinzauls, les 80 habitants ont pu retourner dans leur village après un peu plus de sept semaines. En revanche, à Schwanden, sur une centaine de résidents évacués, seuls quelques-uns ont pu regagner leur domicile et quarante ne pourront plus retourner chez eux.

Rivières en crue

Des pluies continues ont provoqué des situations de crues tendues fin août, surtout au Tessin et en Suisse orientale, mais les dégâts sont restés limités.

En novembre et décembre, des précipitations persistantes combinées à la fonte des neiges ont provoqué des inondations, des laves torrentielles et des glissements de terrain, surtout en Suisse romande, en Valais, dans l'Oberland bernois et autour des lacs du pied du Jura.

L’Institut WSL collecte systématiquement depuis 1972 les informations sur les dommages liés aux intempéries. Ceux provoqués par les avalanches, le poids de la neige, les séismes, la foudre, la grêle et les tempêtes ne sont pas pris en compte dans ces relevés.

/ATS