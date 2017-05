La bière vaudoise Boxer s'allie à la zurichoise Doppelleu

La Bière du Boxer, produite à Yverdon-les-Bains (VD), allie ses forces à sa concurrente zurichoise Doppelleu. Les deux brasseries ne formeront à l'avenir qu'une seule entreprise. Les marques resteront indépendantes et les emplois seront préservés.

Doppelleu a racheté les actions de Boxer et devient propriétaire de la nouvelle société qui a été créée, a expliqué à l'ats mardi Peter Keller, directeur et président du conseil d'administration de Boxer. Les deux marques continueront à être commercialisées sous leur nom actuel. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Les brasseries seront indépendantes au niveau opérationnel. Les sites de production seront maintenus à Yverdon-les-Bains pour Boxer et à Winterthour pour Doppelleu. L'opération n'aura pas d'influence sur les effectifs, a affirmé M. Keller qui restera directeur de Boxer et qui entrera au conseil d'administration de Doppelleu. La marque vaudoise emploie 25 personnes et la zurichoise 35.

Complément

L'assortiment des deux brasseries se complète 'idéalement', a précisé M. Keller. Alors que Boxer produit des bières à fermentation basse, Doppelleu fabrique des boissons à fermentation haute. Leur regroupement permettra de desservir le marché suisse dans son ensemble. La Bière du Boxer se concentrera sur la distribution en Suisse romande et au Tessin et Doppelleu en Suisse alémanique.

Les deux entreprises sont de taille égale du point de vue de leur volume de production. Elles ont dégagé une croissance à deux chiffres ces dernières années, précisent-elles dans leur communiqué.

Des investissements sont prévus au cours des deux prochaines années à Yverdon. L'accent va aussi être mis sur le développement de l'assortiment de spécialités à basse fermentation sous la marque Boxer d'ici 2018, selon les deux entreprises.

Fondée en 1960 dans le canton de Vaud par Albert Heusser, la Bière du Boxer a été reprise par M. Keller et deux autres investisseurs en 1997. Le site de production a été déménagé en 2012 de Romanel-sur-Lausanne à Yverdon-les-Bains, dans l'ancienne usine de production d'eau minérale Arkina.

