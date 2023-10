La caisse Reka s'est trouvé un nouveau patron

La caisse de voyage Reka a désigné Roland Ludwig pour succéder à Roger Seifritz au faîte de sa direction à compter de janvier prochain. La société bernoise comble ainsi la vacance à sa tête annoncée fin mars dernier.

Roger Seifritz avait alors fait part de son intention de se concentrer à l'avenir sur ses mandats d'administrateur et de conseiller, au terme de 12 ans au sein l'entreprise à but non lucratif, rappelle le communiqué diffusé mardi.

Formé à l'Université de Saint-Gall, son successeur occupait au préalable le poste de directeur général de la luxembourgeoise Advanzia Bank.

Reka a engrangé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 97,9 millions de francs, soit 2,3% de moins que la marque de référence de 100,3 millions inscrite un an auparavant. Les moyens de paiement éponymes ont vu leur contribution rebondir de 13,1% à 21,5 millions, mais l'exploitation des villages de vacances a accusé un repli de 5,9% à 76,5 millions.

