La commission du Conseil des Etats approuve les crédits urgents

La commission des finances du Conseil des Etats a approuvé à l'unanimité les deux crédits urgents d'un montant de 109 milliards de francs comme garantie dans le cadre de la reprise de Credit Suisse, a déclaré jeudi Johanna Gapany (PLR/FR), présidente de la commission.

La Fribourgeoise a qualifié de triste le contexte actuel. Les risques d'une faillite ont été largement discutés. Des estimations ont été faites évaluant le coût au plus bas à 146 milliards de francs, une situation qui aurait grandement fermé l'accès des PME et des ménages à leurs dépôts, a-t-elle dit.

Le premier crédit concerne une garantie contre le risque de défaillance d'un montant de 100 milliards de francs, qui sera mise à la disposition de la BNS. L'autre crédit d'engagement concerne UBS. Afin que le numéro un bancaire puisse acquérir Credit Suisse, la Confédération lui accorde une garantie contre les pertes de 9 milliards de francs.

La Délégation des finances a approuvé ces montants. Si maintenant le Parlement ne les approuvait pas, cela reviendrait à un blâme vis-à-vis de la Délégation des finances et du Conseil fédéral. Dans les faits, il n'était plus possible de lier les crédits à une quelconque condition en ce qui concerne l'autorisation des crédits. Le Parlement a toutefois d'autres moyens d'agir, a-t-elle dit.

/ATS