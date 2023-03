La ligne entre Genève-Aéroport et Lausanne a été perturbée samedi matin en raison d'un dérangement technique sur les voies. La perturbation a pu être levée vers 07h50, indiquent les CFF.

Les lignes IC1 et IC5 à destination de Zurich, les Interregio IR90 et IR15 ainsi que les trains régionaux RE étaient concernées, avait précisé l'ex-régie fédérale sur son site internet. Il fallait toutefois encore s'attendre à des retards et d'éventuelles suppressions dans l'immédiat.

/ATS