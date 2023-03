La ligne ferroviaire du Gothard est paralysée par une panne

Plus aucun train ne circule entre la Suisse alémanique et le Tessin. Le trafic est interrompu depuis le milieu de la matinée de mercredi en raison de la panne d'une ligne de contact entre Flüelen (UR) et Erstfeld (UR)

Les réparations sur l'axe ferroviaire du Gothard doivent durer au moins jusqu'à la mi-journée, indiquent les CFF. Tous les trains sont supprimés entre Arth-Goldau (SZ) et Bellinzone. La compagnie de chemins de fer recommande aux voyageurs en provenance de la Suisse alémanique et de la Suisse romande de se rendre au Tessin en passant par Brigue (VS).

/ATS