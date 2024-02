La musique a pesé 234 millions de francs en 2023 en Suisse

Le marché de la musique en Suisse a généré un chiffre d'affaires de 233,9 millions de francs en 2023, en hausse pour la huitième année d'affilée, annonce jeudi l'Association de branche des labels de musique en Suisse (IFPI). Pas moins de 88% émargent au streaming.

Par rapport à 2022, la hausse du chiffre d'affaires est de 5%. Le streaming à lui seul (via des services comme Apple Music, Spotify ou Youtube Music) a généré 206,1 millions (+8%). La musique sur supports physiques ou via les téléchargements ne représente aujourd'hui plus grand'chose (-13% à 9,6% pour les téléchargements, loin du pic de 2012 avec 77,3 millions de francs).

Les CD ne représentent plus que 13 millions de francs de ventes, en chute de 20% sur un an. Les vinyles n'ont pas dépassé 4,3 millions (-4%), après pourtant un rebond entre 2014 et 2021.

/ATS